Анкара, , 08:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали около 115 кг героина во время спецоперации в провинции Хаккяри, расположенной на востоке страны. Об этом 23 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

В настоящее время в провинции усилена работа спецслужб, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотических препаратов, также идет поиск двух подозреваемых.

Напомним, по данным правоохранительных органов Турции, за 2018 год у преступников было изъято свыше 17 тонн героина, по подозрению в торговле и распространении наркотиков были арестованы свыше 1 тыс. 500 человек.

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