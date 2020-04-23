Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Правоохранители в Бурятии разыскивают грабителя, совершившего дерзкое нападение на горожанку 17 апреля в светлое время суток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как видно на камерах видеонаблюдения, мужчина напал со спины на 31-летнюю потерпевшую, которая в этот момент доставала из припаркованной машины пакеты. Буквально за несколько секунд до этого мимо проехал велосипедист, а в момент нападения на противоположной стороне улицы шёл пешеход. Грабитель приставил к лицу женщины предмет, который использовал в качестве оружия, осмотрел карманы, после чего убежал.

«Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25−30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см. Был одет: куртка камуфлированная ярко-коричневого цвета, шорты темные с белыми полосами, кроссовки черные», — добавили в МВД.

Жителей города, обладающих информацией о грабителе, попросили сообщить об этом в полицию.

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