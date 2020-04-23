Киев, , 08:28 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения недалеко от хранилища радиоактивных отходов загорелись торфяники, заявил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко 22 апреля в эфире телеканала «24».

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на неё, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым находится одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов», — рассказал он.

Емельяненко добавил, что на востоке зоны отчуждения почти сгорели три села. По его словам, пожарным не хватает сил, чтобы потушить огонь. Им помогают волонтёры, которые организовывают питание сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе Национальной гвардии Украины рассказали, что Чернобыльскую зону отчуждения прочёсывают отряды спецназа с кинологами при поддержке беспилотных летательных аппаратов.

«Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей», — сказано в сообщении.

По состоянию на утро 23 апреля сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины занимаются ликвидацией пожаров на территориях четырёх лесничеств: Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого.

«Основные усилия направлены на локализацию трёх очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) — тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнём», — рассказали в пресс-службе.

В тушении задействованы 1164 человека, 286 единиц техники, включая пожарную авиацию. В течение суток 22 апреля с воздуха сбросили 376 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины заявил, что пожары в Чернобыле не угрожают критическим объектам.

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