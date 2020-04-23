Искитим, Новосибирская область, , 08:14 — REGNUM Жительницы Искитима решили сжечь сухую траву на своём дачном участке, но из-за ветра огонь перекинулся на деревянный дом — жилище сгорело, одна из женщин была госпитализирована в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что пожар произошёл 21 апреля. Две женщины решили ускорить очистку сильно заросшего участка и подожгли траву. Порыв ветра быстро перекинул огонь на деревянный частный дом. Пожилая женщина побежала в горящее здание за документами и личными вещами, но обратно выбраться уже не смогла. Её дочь бросилась спасать мать из дома, который был уже полностью охвачен огнём.

Соседи вызвали пожарных, которые ликвидировали открытое горение в течение пяти минут, через полтора часа пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара дачный дом сгорел, пострадавшая женщина госпитализирована в местную больницу.