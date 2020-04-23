Токио, , 08:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано 23 апреля в префектуре Нагано на острове Хонсю. Об этом сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Эпицентр землетрясения находился в центральной части острова Хонсю, в 300 километрах от Токио. Уточняется, что глубина залегания очага была совсем небольшая, порядка 10 километров.

Подземные толчки ощущались в нескольких соседних с Нагано префектур. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

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