Амстердам, , 08:03 — REGNUM Сильный пожар в природном парке Deurnese Peel на территории общины Дёрне (провинция Северный Брабант) охватил 400 гектаров из общей площади 1.000 гектаров. Местная пожарная служба сообщает, что речь идёт о одном из самых крупных природных пожарах в Нидерландах за последние сорок лет.

Вечером 21 апреля были эвакуированы жители 59 домов в непосредственной близости от парка. Часть из них 22 апреля получило разрешение вернутся домой.

Бургомистр Дёрне Гилко Мак напомнил, что речь идёт о торфяных пожарах, которые с трудом поддаются тушению и могут гореть до несколько недель подряд.

Местная пожарная служба получает поддержку со стороны коллег из соседних регионов. Кроме того, нидерландские ВВС также приняли участие в тушении с помощью нескольких вертолётов.