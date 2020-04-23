Люберцы, Московская область, , 07:54 — REGNUM Медицинский персонал неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы в Подмосковье обратился с заявлениями в ФСБ России в связи с массовым заражением коронавирусом. По мнению врачей, вина за инцидент лежит на руководстве медучреждения, передаёт 22 апреля РБК.

В своих заявлениях врачи сообщили, что пациенты с характерными симптомами стали поступать в отделение неврологии с 23 марта, при этом руководство больницы не подкрепляло свои решения о переводе больных и их лечении письменными распоряжениями. Таким образом, пациенты находились в отделении до момента получения положительного теста на коронавирус, что послужило причиной заражения медперсонала.

В результате положительный тест на коронавирус сдали 52 медработника из отделений реанимации, гинекологии, хирургии, кардиологии и других, утверждают врачи. Заявления, по информации телеканала, также направлены в МВД и Следственный комитет России на имя руководителей ведомств.

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