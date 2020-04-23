Усть-Кут, Иркутская область, , 07:51 — REGNUM На севере Иркутской области развёрнута поисковая операция. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на закрытом из-за потепления автозимнике «Вилюй» пропали двое мужчин и восьмилетний сын одного из них. Они ехали на грузовых автомобилях из Красноярска в Ленск через Усть-Кут.

«13 апреля один из мужчин сообщил родным о поломке автомобиля на пикете «Гаженка» Катангского района, что в 370 километрах от города Усть-Кута, однако водителям удалось отремонтировать машину для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало», — поясняют спасатели.

Поскольку транспортное сообщение по автозимнику прекращено из-за его непроходимости, в поисках задействовали вертолёт Ми-8 МЧС России.