Амстердам, , 07:49 — REGNUM Около 4000 жителей нидерландского села Херкенбос (провинция Лимбург), которые были эвакуированы из-за пожаров в соседнем национальном парке De Meinweg, пока не могут возвращаться домой. Над селом по-прежнему висит дым. Об этом сообщила бургомистр Моник де Бур, возглавляющая общину Рурдален, к которой относится Херкенбос.

Пожар в парке De Meinweg бушует уже три дня. В ночь с 21 на 22 апреля было принято решение об эвакуации местных жителей.

В ходе пресс-конференции 22 апреля Де Бур сообщила, что дым от пожаров по-прежнему содержит слишком высокие концентрации окиси углерода, чтобы разрешить местным жителям возвращаться домой. 23 апреля в 12:00 последует новая пресс-конференция.

Согласно данным местной пожарной службы, площадь пожаров уже составила от 175 до 200 гектаров.

В настоящее время пожар в De Meinweg тлеет, однако сохраняется опасность новых возгораний из-за сильного ветра, что в минувшие дни случалось уже несколько раз. Представитель пожарной службы, сославшись на погодные условия, отказался уточнять, сколько времени ещё может занять тушение.

Министерство обороны предоставило четыре вертолёта «Чинук» для борьбы с пожарами в Лимбурге. Ранее вертолёты участвовали в тушении пожаров на территории общины Дёрне в соседней провинции Северный Брабант. Площадь пожара здесь составляет 400 гектаров. Таким образом, речь идёт об одном из самых крупных природных пожаров в истории Нидерландов. Тем не менее представитель пожарной службы сообщил, что в окрестностях Херкенбоса вертолёты сейчас нужнее.