Стокгольм, , 07:51 — REGNUM Поздно вечером 22 апреля в Швеции был зафиксирован первый случай транспортировки в пациента с коронавирусом в медицинское учреждение с помощью военного борта Вооруженных сил страны. Больного перевезли с помощью одного из трех вертолетов, ранее предоставленных медикам шведскими военными. Об 22 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Пациент был доставлен из больницы в Уппсале в Стокгольм. При транспортировки пациента был использован военный вертолет Black Hawk («Черный ястреб»). Судно было поднято из вертолетного парка, расположенного в Линчёпинге.

Журналисты Sveriges Radio сообщили, что в общей сложности Вооруженные Силы Швеции предоставили в распоряжение национальной системы здравоохранения страны три вертолета. Предполагается, что в экстренных случаях на них будут перевозить тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19.