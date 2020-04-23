Благовещенск, , 07:19 — REGNUM В Приамурье полиция отказалась возбуждать уголовное дело на мужчину, убившего собаку и освежевавшего её на глазах двора многоквартирного дома в посёлке Екатеринославка Октябрьского района области.

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Как пишет ПортАмур, в возбуждении уголовного дела было отказано, так как полицейские не усмотрели в случившемся состава преступления. Согласно ответу полицейских, виновный рассказал им, что с 1989 года употребляет в пищу мясо собак, что это якобы помогает его проблеме с лёгкими. Убил он собаку в укромном месте. Этого оказалось достаточным для отказа в возбуждении дела.

Такой ответ возмутил женщину, которая и написала заявление в полицию.

«Получается, что у нас можно убивать собак, если этого никто не видит?» — спросила заявительница.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Еврейской автономной области возбудила уголовное дело после убийства собаки.