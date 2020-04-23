Санкт-Петербург, , 07:36 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга подразделения МЧС локализовали пожар в ангаре на площади 450 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании на ул. Школьная, 75 поступило в дежурную часть в 04:33. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит металлический ангар размером 15×30 метров.

Из-за угрозы распространения огня на соседние строения и большой площади возгорания пожару был присвоен дополнительный ранг сложности.

В 06:32 пожар был локализован. Проводится ликвидация открытого горения. В тушении принимают участие 80 человек и 20 единиц спецтехники. Информации о пострадавших на пожаре не поступало.

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