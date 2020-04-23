Хабаровск, , 07:21 — REGNUM Подстанцию скорой помощи в Хабаровске полностью закрыли на карантин. Изолировать пришлось сразу восемь бригад. Ранее у одного из сотрудников была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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На карантине бригады пробудут 14 дней. Если тесты покажут отрицательный результат, врачи и фельдшеры вернутся к работе.

Население Кировского района Хабаровска, который, фактически, лишился скорой медпомощи, будут обслуживать бригады из других районов города.

Как сообщало ИА REGNUM, медики скорой помощи из Комсомольска-на-Амуре пожаловались на то, что им вместо специальных защитных костюмов выдали костюмы огородников.