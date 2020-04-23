Барнаул, , 06:58 — REGNUM В связи с жаркой погодой в Алтайском крае (сегодня, 23 апреля, в регионе ожидается до +25 °C) то и дело возникают ландшафтные пожары. По признанию сотрудников регионального ГУ МЧС РФ, их география не оставляет пустых мест на карте — счет ежедневных очагов перевалил за две сотни.

«Пожарные машины, порой не заезжая в часть, мчатся с одного пожара на другой. И загорания эти в большинстве своем рукотворные: по недосмотру, а то и по злому умыслу. И для преломления этой непростой ситуации задействуется большое количество специалистов из различных ведомств», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в регионе выявили уже более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в связи с резким потеплением многие граждане ринулись на дачи и пикники. В результате только за прошедшие выходные на Алтае возникло более 300 природных пожаров. В шести районах действует особый противопожарный режим.

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