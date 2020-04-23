Южно-Сахалинск, , 06:41 — REGNUM Хозяйственная постройка загорелась в поселке Ноглики Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что пожар произошел в частной хозпостройке в квартале № 12 в ночь на 23 апреля. Пожарные прибыли на место происшествия спустя три минуты после поступления сигнала. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 12 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля произошел пожар на нелегальной свалке в Омской области. Огнем была охвачена площадь в 1,5 гектара. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области потушили пожар на нелегальной свалке