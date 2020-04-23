Хабаровск, , 07:06 — REGNUM Открытый канализационный люк на одной из автотрасс Хабаровска едва не стал причиной страшной трагедии. Из-за того, что крышка люка не была закреплена, перевернулся микроавтобус, в котором 29-летний хабаровчанин вёз двоих маленьких детей.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, водитель увидел, что крышка люка находится в опасном положении за секунду до удара. Дети получили ранения и ушибы. Трёхлетняя девочка отправлена в стационар, рваная рана на руке и у отца детей. Претензии у полиции теперь имеются к городскому Водоканалу, а также — к отцу детей, так как в салоне не обнаружилось ни детских кресел, ни удерживающих устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии выросло число погибших и пострадавших в ДТП.