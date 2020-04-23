Владивосток, , 07:08 — REGNUM Природоохранные и правоохранительные органы в морском заказнике «Залив Восток» изъяли более полутора километров рыболовных сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Вдоль берега морского заказника «Залив Восток» в Приморье запрещено движение транспорта, установка палаток и устройство свалок. Контроль за соблюдением данных требований осуществляют оперативные группы краевой дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

«На территории береговой полосы шириной 500 метров запрещено движение, стоянка, мойка транспорта, установка палаток, разбивка временных лагерей, разведение костров, устройство свалок и мусорных ям. С начала года проведено более 50 рейдов, изъято 1670 метров рыболовных сетей. Нарушители привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершено расследование преступления, связанного с оборотом дериватов животного, занесённого в Красную книгу.