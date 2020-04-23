Чита, , 06:14 — REGNUM В Забайкалье за последние сутки, 22 апреля, круг заражённых коронавирусной инфекцией расширился до 73 человек. Как сообщает сегодня, 23 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, 11 из них — дети.

Карта распространения коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края Virus.75.ru

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Установлено, что 18 человек прибыли из стран и регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, 52 — находились в контакте с ними. Семь человек выписаны из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне число выявленных заражённых в регионе составляло 64 человека. Это означает, что прирост составил около 15%.