Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Два человека погибли в результате стихийных бедствий, вызванных торнадо в американском штате Оклахома, передает телеканал ABC.

Сообщается, что торнадо обрушился на населенный пункт Мэдилл. Пока подробности о нанесенном ущербе не передаются. Также пока не известно точное число пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля серия бурь и торнадо обрушилась на юго-восток Соединенных Штатов. В результате стихийных бедствий погибли 33 человека в штатах Миссисипи, Теннесси, Арканзас, Джорджия, а также в Северной и Южной Каролине.

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