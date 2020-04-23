Якутск, , 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Должностное лицо обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину.

«Мужчина в апреле, находясь в посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, возле столовой нашёл чужую платёжную карту, держателем которой является житель села Павловск.

Преследуя корыстные цели, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, он несколько раз пользовался картой в магазинах. При этом покупки осуществлялись им умышленно на сумму до 1000 рублей в целях их оплаты посредством связи «Wi-Fi» без ввода пин-кода карты. Всего он с карты потратил более 5 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летний безработный Можгинского района Удмуртии пойдёт под суд за кражу банковской карты, ему грозит срок до шести лет.