Владивосток, , 04:22 — REGNUM В районе «Снеговая падь» во Владивостоке, где тысячи людей сидят без холодного водоснабжения, произошёл ещё один порыв трубопровода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой

Как рассказали специалисты, 22 апреля после окончания ремонта, во время заполнения системы водой, около трёх часов ночи был зафиксирован новый порыв трубопровода. «Примводоканал» оперативно приступил к устранению порыва, производится замена участка водовода.

«Закончить работы планируют сегодня, 23 апреля, к 18 часам. Без водоснабжения по-прежнему остаются жители 20 многоквартирных домов. Воду жителям микрорайона продолжают подвозить четыре автомобиля», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за порыва трубопровода во Владивостоке сотни людей встали в очередь за привозной водой.