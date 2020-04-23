Уссурийск, Приморский край, , 04:09 — REGNUM Приморские следователи закончили расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении шкуры животного, занесенного в Красную книгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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В августе 2019 года в городе Уссурийске полицейские остановили автомобиль, в котором была обнаружена шкура леопарда. Её перевозку и хранение осуществлял 53-летний житель Приморья. Как оказалось, мужчина более 20 лет хранил шкуру леопарда, подаренную ему знакомым, и планировал продать её.

«Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, продавца шкуры леопарда задержали приморские полицейские. Мужчина перевозил шкуру краснокнижного животного к месту сбыта.