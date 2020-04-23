Нукуалофа, , 03:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы 23 апреля у побережья Королевства Тонга в Тихом океане (в Полинезии). Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 140 км к югу от города Нукуалофа — столицы королевства с населением 24,3 тысячи человек. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 109 км.

Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане у восточного побережья Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9.

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