Омск, , 01:27 — REGNUM Охвативший площадь в 1,5 гектара пожар на нелегальной свалке в Омской области потушен, 22 апреля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Свалка находится в селе Дружино. Огонь частично затронул территорию фермы для кроликов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля из-за пала камыша в Кировском округе Омска два сгорели два дачных дома и 14 хозяйствеенных построек.

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