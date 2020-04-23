Петропавловск-Камчатский, 23 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, 23 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 44 километра и на расстоянии в 177 километров юго-восточнее от города Петропавловск-Камчатский. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля два землетрясения произошли на Кипре.
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