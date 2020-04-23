Екатеринбург, , 00:16 — REGNUM Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрит дело обвиняемой в незаконных валютных операциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщина обвиняется в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов. Махинации затронули сумму в 2,8 млрд рублей.

Предполагается, что обвиняемая действовала не одна, а в составе преступной группы. По версии следствия, группа под видом реализации и транспортировки станков, труб и металлопроката проводила незаконные валютные операции. Предоставлялись документы с недостоверными сведениями о денежных переводах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-адвоката в Екатеринбурге обвинили в 20 случаях мошенничества. По версии следствия, своими действиями защитник мог присвоить 13 млн рублей.

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