Оттава, , 23:46 — REGNUM О первом в истории медицины случае, когда силиконовый имплант спас жизнь человеку, рассказали медики в Канаде. Случай был описан 22 апреля на портале Sage journal.

Инцидент произошёл с 30-летней жительницей провинции Онтарио. К медикам девушка, обладающая силиконовой грудью, обратилась после того, как во время прогулки почувствовала сильный удар и жжение в груди.

Пациентка была доставлена с кровотечением и болью в области груди в клинику в городе Миссиссога. Там ей, после рентгена грудной клетки, извлекли из тела пулю, которая была отправлена на экспертизу.

Врач, осматривавший девушку, пояснил, что в других обстоятельствах рана оказалась бы смертельной, так как неизвестный злоумышленник выстрелил в девушку практически в упор. Пострадавшую спас силиконовый грудной имплант, в котором пуля буквально застряла. В итоге девушка отделалась переломом ребра и ушибом лёгкого, но ни один жизненно важный орган задет не был.

Оба испорченных пулей импланта пришлось удалить, обследование девушки с помощью компьютерной томографии подтвердило, что силиконовая грудь послужила пострадавшей своеобразным бронежилетом, спасшим ей жизнь.