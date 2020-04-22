Екатеринбург, , 23:55 — REGNUM Православное движение «Консервативный Екатеринбург» выкинуло цветы и венки, возложенные к памятнику Владимиру Ленину в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 150-летие со дня рождения Ленина множество активистов, ветеранов и просто неравнодушных граждан возложило цветы к памятнику советского вождя. Однако радикальное православное движение, наплевав на людей и культуру отношения к умершим, выкинуло цветы и венки и записало это на видео.

Впрочем, ни к чему это не привело — свежий поток граждан возложил новые цветы. Однако поступок религиозных радикалов уже вызвал возмущение горожан.

«Можно как угодно относиться к Ленину. Можно как угодно относиться к Николаю II. Но никто же не атакует его памятники, это в голову не придет нормальному человеку в нашей стране в XXI веке!» — заявляют в городском комитете защиты исторического достоинства.

Общественники напоминают: у радикального движения есть окормляющие его священники Екатеринбургской митрополии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Уральском федеральном университете произошёл акт вандализма в отношении выставки о Великой Отечественной войне. Студент Юрий Изотов, которого заподозрили в содеянном, позже был исключен из вуза. В дальнейшем его объявили в розыск — Изотов стал фигурантом уголовного дела о нападении на центр российской культуры в Киеве.