Санкт-Петербург, , 23:22 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в причастности к умышленному поджогу автомобилей, был задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар, уничтоживший два легковых автомобиля Mazda и Chevrolet, принадлежавшие местным жителям, произошёл 17 апреля на Красносельском шоссе. Сотрудникам полиции, после изучения записей с видеокамер наблюдения, удалось установить, что причиной возгорания был умышленный поджог, а злоумышленники передвигались на автомобиле BMW.

Сотрудниками полиции в результате проведённого расследования был установлен и задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу автомобилей. В настоящее время 41-летний подозреваемый задержан, в отношении него было заведено уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора судом в Республике Алтай пироману, пойманному в женской одежде, который был осуждён за поджог автомобилей и угрозу убийством.

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