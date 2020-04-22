Барнаул, , 22:40 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году, завершили следователи в городе Барнауле Алтайского края. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Тела предпринимателя и его супруги были найдены в городе Барнауле в 1995 году, из их дома была похищена крупная сумма денег и ценные вещи. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершённом из корыстных побуждений при отягчающих обстоятельствах. В 2019 году мужчина, входивший в круг знакомых погибшей семьи, признался в совершённом преступлении.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый был знаком с погибшим. В день совершения преступления обвиняемый вместе со своим знакомым зашёл к убитому по поводу урегулирования вопроса с возвратом денег. По данным следствия, обвиняемый после совершения преступления скрылся вместе со знакомым, забрав ценные вещи супругов.

Расследование по делу полностью завершено. Уточняется, что злоумышленник предстанет перед судом в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в отношении трёх подростков, которые подозреваются в убийстве с целью ограбления на Ставрополье.

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