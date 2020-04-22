Ивано-Франковск, Украина, , 21:59 — REGNUM Уголовное дело за призыв принудительно вывезти из города цыган (рома) возбуждено в отношении мэра города Ивано-Франковска на Украине. Об этом 22 апреля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Twitter.

Мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинков поручил вывезти цыган из города в Закарпатскую область. После того, как 12 человек не согласились уезжать, глава города начал настаивать на вывоз их принудительно силами полиции.

Как заявил Аваков, в отношении главы Ивано-Франковска было возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».

Аваков назвал позицию Марцинкова недопустимой и добавил, что Национальная полиция не будет выполнять роль карательной машины.

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