Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM Оперативники ФСБ задержали бывшего депутата Государственной думы и петербургского Законодательного собрания Дениса Волчека.

Политика увезли в Москву из загородного дома, откуда также забрали телефон и компьютер, утверждает издание «Фонтанка» со ссылкой на анонимные источники. Кроме того, сотрудники ФСБ якобы также задержали и делового партнера Волчека — бизнесмена Зураба Плиева.

В чем заключаются претензии к Денису Волчеку, не уточняется. Его отец Геннадий Волчек также был депутатом петербургского Заксобрания в IV и V созывах.

Денис Волчек избрался в петербургский парламент от ЛДПР в 2002 году, устроил отца своим помощником, затем в 2007 году избрался в Госдуму от той же партии, а в петербургском парламенте его сменил Геннадий Волчек.

В Охотном Ряду Денис Волчек заседал в течение V и VI созывов, но в 2016 году от ЛДПР уже пойти на выборы не смог, баллотировался от «Справедливой России» и проиграл.

Как утверждает «Фонтанка», Денис Волчек имеет гражданство Израиля и Греции, в 1990-х был связан с руководством компаний «РусМед» и «Фармакон», которую возглавлял Зураб Плиев.