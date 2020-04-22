Иерусалим, , 21:34 — REGNUM Подозреваемый в поджоге мэрии был арестован сотрудниками полиции столицы Израиля города Иерусалима. Об этом 22 апреля сообщает газета The Times of Israel.

Мужчина был арестован полицией возле здания мэрии, в котором произошёл пожар. В настоящее время арестованный отправлен на допрос. Отмечается, что подозреваемый является жителем Восточного Иерусалима.

Пожар на первом этаже здания мэрии произошёл вечером 22 апреля. Все сотрудники муниципалитета, находившиеся в здании, были эвакуированы. К тушению возгорания были привлечены восемь пожарных расчётов.

В результате пожара никто не пострадал, зданию был нанесён материальный ущерб. На месте пожара были обнаружены остатки бутылок с горючей смесью, в качестве основной причины пожара назван поджог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в поджоге библиотеки Саакашвили в Грузии.

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