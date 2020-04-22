Никосия, , 21:11 — REGNUM Два землетрясения были зафиксированы сейсмологами на Кипре. Об этом 22 апреля сообщает Кипрская геологическая служба.

По данным службы, первое землетрясение было зафиксировано на юго-западе Кипра, в 22 км от города Пафос. Его магнитуда составила 3,2.

Второй подземный толчок был зарегистрирован на юге острова, в 26 км к юго-востоку от города Ларнаки. В результате землетрясений никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,3, которое произошло на юго-западе Турции.

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