Великий Новгород, , 21:01 — REGNUM Пожар площадью около 1,3 тыс. кв. метров произошёл на частной пилораме в Новгородской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании на частной пилораме, расположенной в металлическом ангаре в деревне Пономарево Пестовского района поступила вечером 22 апреля. Площадь пожара составила 1250 кв. метров.

К тушению пожара привлечены 17 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина и обстоятельства пожара будут установлены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории промзоны в Коломне, площадью около 700 кв. метров.

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