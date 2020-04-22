Александров, Владимирская область, , 20:27 — REGNUM Четыре частных жилых дома и две хозпостройки загорелись в Александровском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 18:11 мск. Загорелись частные жилые дома и хозпостройки в деревне Пустынь. Площадь пожара уточняется.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время на месте происшествия работают 17 человек и шесть единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении сотрудниками полиции двух человек из горящей квартиры многоэтажного дома в городе Обнинске Калужской области.

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