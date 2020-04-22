Волгоград, , 20:11 — REGNUM Двое мужчин погибли, одна женщина пострадала в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей в Волгоградской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:30 мск на федеральной автотрассе Сызрань — Саратов —Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области. Автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с грузовыми автомобилями Volvo и Mercedes-Benz. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 при совершении манёвра по обгону зацепил колесо грузовика Volvo, двигавшегося во встречном направлении. У грузовика Volvo лопнуло колесо и он столкнулся со встречным грузовиком Mercedes.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2112 и один из его пассажиров. Ещё одна пассажирка легкового автомобиля была госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.

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