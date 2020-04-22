Ташкент, , 19:53 — REGNUM Всем нам придает сил тот факт, что до настоящего времени в Узбекистане выздоровели и переведены на реабилитацию 423 пациента, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выстуая на видеоселекторном совещании.

«Еще раз спасибо всем соотечественникам, адекватно воспринимающим возникшую ситуацию, безусловно следующим правилам карантина и широко поддерживающим принимаемые меры», сказал президент.

Мирзиёев «от себя лично и от имени народа» выразил благодарность «нашим самоотверженным врачам, денно и нощно борющимся с пандемией, проявляющим истинный героизм, а также служащим в одном ряду с ними сотрудникам министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, а также Национальной гвардии».