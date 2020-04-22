Соединённые Штаты Америки, , 19:34 — REGNUM Пандемия COVID-19 оказывает воздействие на рынки коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах, как никогда ранее, отмечают специалисты. Страны фактически закрыты, путешествие сильно ограничено, а потребление товаров и услуг резко упало. Отели почти пусты, многие розничные магазины временно закрыты, люди покупают меньше товаров. Рынок коммерческой недвижимости, в частности, отели находятся на грани банкротства.

«Ни для кого не секрет, что гостиницы, вероятно, пострадали больше всего на сегодняшний день: количество занятых номеров приближается к нулю, стоимость аренды номеров снижаются также быстро. По данным STR Inc., по состоянию на 15 апреля почти 8 из 10 гостиничных номеров были пустыми по всей стране. Многие отели сократили большую часть своего персонала и изо всех сил пытаются продолжать работу принимая новых клиентов», — говорит Рич Маркуард, исполнительный вице-президент по инвестиционным операциям The LCP Group L.P. По словам эксперта, на сектор розничной торговли также оказано существенное влияние: розничные продажи в марте снизились на рекордные 8,7%, что стало самым большим падением с момента начала сбора данных с 1992 года.

Ранее правительство США объявило, что готово поддержать бизнес в секторе недвижимости, в том числе в отелях и розничной торговле, с помощью спасательного круга для стимулирования роста рынка. В марте правительство США выделило помощь в период кризиса и глобальной пандемии на сумму 2 триллиона долларов. Гостиницы и другие предприятия могут получить помощь, финансируемая государством, для поддержки текущих операций и сохранения рабочих мест. В настоящее время обсуждается дополнительный законопроект, который обеспечит большую поддержку американцам и американскому бизнесу. «Сейчас еще слишком рано говорить о том, как ситуация будет в полной мере влиять на стоимость коммерческой недвижимости и будут ли проводиться сделки в ближайшем будущем, поскольку большая часть «бизнеса» в настоящее время находится в состоянии паузы. Мы полагаем, что сейчас настало время воспользоваться рыночными возможностями, поскольку стоимость многих объектов недвижимости будет резко снижена по сравнению со стоимостью прошлого года, даже в сравнении с прошлым месяцем», — отмечает Рич Маркуард.