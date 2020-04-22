Тоншаевский район, , 18:13 — REGNUM В Тоншаевском районе в Нижегородском регионе погибли трое мужчин, — сообщает пресс-служба СУ СК Новгородской области.

Машину УАЗ с тремя телами обнаружили на мелководье реки Шукшум в Тоншаевском районе. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

По версии следствия, мужчины остались ночевать в машине, включали двигатель, чтобы не замерзнуть и отравились выхлопными газами. По предварительным данным, местные жители приехали порыбачить. ночью их машина застряла на мелководье.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.