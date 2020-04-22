Москва, , 18:08 — REGNUM Более трёх десятков деревьев было повалено штормовым ветром на территории города Москвы. Об этом 22 апреля сообщил журналистам заместитель мэра города Пётр Бирюков.

По данным на 16:00 мск в городе было зафиксировано 33 дерева, поваленных сильным штормовым ветром. В результате падения деревьев никто не пострадал, механические повреждения получили семь автомобилей.

Бирюков уточнил, что из-за сильного ветра все коммунальные службы Москвы переведены в состояние повышенной готовности. Спецбригады уже готовы выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, либо рекламных конструкций. В настоящее время на местах падения деревьев работают городские службы, уже распилено и вывезено 18 упавших деревьев.

Усиление северного ветра будет наблюдаться в городе до 21:00 мск. Гражданам рекомендуется как можно реже выходить из дома, а в случае выхода на улицу избегать рекламных щитов, обходить стороной шаткие конструкции и деревья, а также не парковать под ними автомобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении ГУ МЧС по Москве об усилении ветра в городе в период до 21:00 мск 22 апреля. Ветер ожидается северный с порывами до 15−20 м/с.

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