Пошехонье, Ярославская область, , 17:49 — REGNUM В городе Пошехонье Ярославской области на 13-летнюю школьницу рухнули футбольные ворота. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление следственного комитета РФ по Ярославской области. Даниловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Как установили следователи, девочка играла на детской площадке, расположенной возле одной из школ райцентра.

Футбольные ворота в Пошехонье СУ СКР по ЯО

«Вечером 21 апреля 13-летняя жительница города Пошехонье получила черепно-мозговую травму. В ходе проведенной проверки органами следствия получена информация о том, что причиной травмы стали упавшие на голову подростка футбольные ворота», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Ребенка сначала госпитализировали в больницу в Рыбинск, а потом перевезли в Ярославль. В администрации Пошехонского района уточняют, что происшествие случилось около 21 часа 21 апреля.

«Спортивная площадка, на которой произошло ЧП, огорожена. Она закрыта для проведения мероприятий. Учащиеся находятся на дистанционном обучении, и все должны соблюдать режим самоизоляции. Подростки проникли на территорию площадки самовольно», — говорят в администрации Пошехонского района.

Спортивная площадка в Пошехонье Администрация Пошехонского района

В рамках уголовного дела следователи намерены дать оценку действий и бездействия должностных лиц, а также установить все обстоятельства и причину происшествия.

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