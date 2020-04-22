Пенза, , 17:56 — REGNUM На территории Пензы удалось выявить хищение древесины. Как сообщили в минлесхозе Пензенской области, 21 апреля во время контроля в лесах на территории Ахунско-Ленинского лесничества инспекторами выявлен факт хищения снеголомных, ветровальных деревьев породы «сосна» в количестве семи штук, общим объемом 11,71 куб. м на сумму 4,69 тыс. рублей.

Нарушителя удалось задержать на месте. Государственные лесные инспекторы передали материалы по данному факту в правоохранительные органы.

По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина в регионе усилена работа по выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Красный Октябрь Саратовской области жители заявили о массовой вырубке леса. Свое возмущение люди высказывали в Instagram, выкладывая видео с пеньками в группу Saratov_trash.

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