Рыбинск, Ярославская область, , 17:34 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области медики только после родов узнали, что у пациентки ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Беременная жительница Рыбинска на машине «Скорой помощи» была доставлена в городскую больницу №1. После успешных родов врачи обратили внимание, что женщина кашляет.

Отделение гинекологии больницы №1 Rgb1.ru

«Как выяснилось, раньше женщина уже обращалась к врачу из-за высокой температуры и была обследована на коронавирус. Тест показал положительный результат, но она не предупредила об этом ни бригаду скорой помощи, ни сотрудников больницы. Беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом и подвергла опасности других людей», — отмечается в сообщении регионального штаба.

В больнице проведена необходимая дезинфекция. 7 медиков, которые контактировали с беременной, отправлены на самоизоляцию. Другие пациентов в это время в данном отделении больницы не было. Пациентка с коронавирусной инфекцией и ее новорожденный ребенок переведены в специальное лечебное учреждение, обозначенное департаментом здравоохранения Ярославской области.

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