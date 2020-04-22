Нью-Дели, , 17:09 — REGNUM Шестерых туристов из разных стран, пережидавших эпидемию коронавируса в пещере, спасли и отправили на карантин сотрудники полиции в Индии. Об этом 22 апреля сообщает Fox News.

Четверо мужчин и две женщины были обнаружены полицией в пещере возле города Ришикеше на севере Индии. Они рассказали, что приехали в город, расположенный в предгорьях Гималаев, ещё в конце прошлого года и проживали в отелях. После того, как у них закончились деньги, туристы решили отправиться в пещеру и жить там до окончания эпидемии.

В группе были граждане Украины, США, Турции, Франции и Непала. На момент обнаружения полицией они проживали в пещере уже 25 дней, готовили еду на дровах, используя воду из Ганга.

Всех спасённых отправили на 14 дней в карантинный центр. Уточняется, что ни у кого из туристов не было признаков заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 составило 19 984, из них 640 летальных исходов, 3869 пациентов выздоровели.

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