Омск, , 16:38 — REGNUM Два дачных дома и 14 хозпостроек сгорели в результате пала камыша в Кировском округе Омска. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пал сухого камыша произошёл на территории садового товарищества «Опора», площадь возгорания составила четыре гектара, огонь перекинулся на садовые участки, площадь которых составила два гектара.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К его ликвидации привлекались 62 человека и 12 единиц техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших нет, сгорели два дачных дома и 14 хозпостроек. Сумма материального ущерба, нанесённого пожаром, устанавливается.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении в Омской области особого противопожарного режима. Режим будет действовать до 15 июня.

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