Москва, , 15:58 — REGNUM Басманный суд Москвы до 21 июня арестовал бывшего руководителя компании «Авиасити» Сергея Коноплева, являющегося фигурантом уголовного дела, в отношении владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«22 апреля 2020 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 июня 2020 года в отношении Коноплева С.В.», — сказал собеседник агентства.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Коноплев является фигурантам по делу владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в хищении нескольких земельных участков у одной из компаний на общую сумму 2 миллиарда рублей. В данный момент Худоян находится под домашним арестом.