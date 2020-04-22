Ялта, Крым, , 15:31 — REGNUM Крымские правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля сообщил источник в Следкоме РК.

«Тело обнаружено в арендованной квартире в Ялте. По предварительным данным, на теле мужчины отсутствуют следы насильственной смерти», — уточнил специалист.

Правоохранители не исключают, что Леонид Ошарин мог совершить самоубийство. Также, по неподтверждённой пока информации, перед приездом в Крым чиновник стал участником инцидента в одной из сочинских гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя департамента культуры Москвы обнаружили 22 апреля мёртвым в Крыму. В последний раз его видели в Ялте 30 марта.