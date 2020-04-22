Барнаул, , 15:26 — REGNUM В Барнауле суд приговорил бывшего учителя одной из городских школ за преступления против половой неприкосновенности в отношении своих учеников, сообщает 22 апреля пресс-служба Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год 39-летний учитель в своем доме, а также здании школы совершал иные действия сексуального характера в отношении учеников в возрасте от 11 до 12 лет. От преступных посягательств пострадали шесть мальчиков.

В суде он признал свою вину в полном объеме, по заключению экспертизы у него у него обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии.

«Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил педофила к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Барнауле был вынесен приговор мужчине, который под видом волонтёра входил в доверие к малоимущим гражданам и насиловал, развращал их детей. Следствию удалось доказать пять эпизодов противоправных действий в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет. За это преступление мужчине назначено наказание в виде 13 лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.