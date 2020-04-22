Париж, , 15:16 — REGNUM Во Франции ребенок, носитель коронавируса, посещал три лыжные школы, однако дети, с которыми он общался, не заразились, сообщает Times if Israel.

Девятилетний мальчик заразился в Верхней Савойе, где была зафиксирована одна из первых вспышек коронавируса во Франции. Выяснилось, что мальчик с легкими симптомами контактировал со 172 людьми, все они были помещены в изолятор, но никто из детей не заразился коронавирусом. Включая двух братьев и сестру мальчика.

Данные об этом случае опубликованы в американском журнале «Клинические инфекционные заболевания». По словам авторов исследования, случай свидетельствует, что дети не являются более сильными источником передачи этого нового вируса. По словам эпидемиолога, занимавшегося этим делом, произошедшее «указывает на потенциально различную динамику передачи у детей».